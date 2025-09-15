В Подмосковье пройдут уроки по электробезопасности для школьников

15 сентября 2025, 16:24

оригинал Фото: Министерство энергетики Московской области

Осенью 2025 года специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 занятий по электробезопасности для учеников 5–7-х классов в школах Подмосковья. В них примут участие свыше полутора тысяч детей, сообщает Министерство энергетики Московской области.