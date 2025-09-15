В Подмосковье пройдут уроки по электробезопасности для школьников
Осенью 2025 года специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 занятий по электробезопасности для учеников 5–7-х классов в школах Подмосковья. В них примут участие свыше полутора тысяч детей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Параллельно «Россети Московский регион» в рамках акции «Доброе электричество — детям» организуют более 100 уроков, которые посетят около двух тысяч школьников. Ребятам расскажут, почему опасно проникать на подстанции, делать фотографии на опорах ЛЭП и как безопасно пользоваться электричеством дома.
Занятия проходят в интерактивной форме: лекции, видеоролики, демонстрация средств защиты, практические упражнения и разбор правил первой помощи при поражении током. Традиционно помощниками энергетиков станут герои мультфильма «Фиксики» — их изображения размещены на раскрасках и закладках с памятками для детей. Материалы также доступны на сайте компании, где школы могут подать заявку на проведение занятий.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что подобные уроки помогают не только укрепить знания школьников о безопасном обращении с электричеством, но и заинтересовать старшеклассников профессиями в сфере энергетики. Для них предусмотрены экскурсии в филиалы и производственные отделения компаний.
