Спортсмен их Подмосковья Рязанцев завоевал медаль Кубка России по фристайлу

25 декабря 2025, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Егор Рязанцев из Московской области выиграл серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фристайлу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Награду подмосковный спортсмен, тренирующийся в областном Центре олимпийских видов спорта и в спортшколе «Истина» в Истре, завоевал в дисциплине «биг-эйр» среди мужчин.





«Егор Рязанцев набрал 178,67 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала почёта. Золотую медаль получил представитель Красноярского края Тимофей Бралгин, набравший 186, 67. А третье место занял спортсмен из Башкортостан Святослав Белянский с результатом 168, 67 балла», — говорится в сообщении.