В Подольске открылась теннисная секция для колясочников

25 декабря 2025, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Секция по теннису на инвалидных колясках открылась на базе физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Новая теннисная секция для людей с поражением опорно-двигательного аппарата стала 60-й в России и седьмой в Подмосковье.





«Тренировки в «Ириде» включают два направления: оздоровительное и спортивные. Весь инвентарь предоставят организаторы. Занятия будут проводиться бесплатно. Кроме того, доставлять людей на место тренировок и обратно тоже будут без оплаты — машины с водителями предоставят партнёры проекта», — говорится в сообщении.