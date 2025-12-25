Экс-футболист «Краснодара» Сигурдссон оценил шансы кубанского клуба в борьбе за чемпионство по итогам сезона
Рагнар Сигурдссон: «Краснодар» заслуживает второго чемпионства подряд
Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон в разговоре с «РБ Спорт» оценил шансы кубанского клуба в борьбе за чемпионство по итогам сезона.
По итогам первой части сезона-2025/26 команда занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 40 очков.
«Желаю "Краснодару" стать чемпионами, они заслуживают этого», — отметил Сигурдссон.
По его словам, завоевать чемпионский титул дважды — это впечатляющее достижение. Экс-футболист клуба выразил надежду, что «Краснодар» сможет повторить этот успех.
В сезоне 2024/25 «Краснодар» впервые завоевал звание чемпиона России. Рагнар Сигурдссон выступал за клуб в период с 2014 по 2016 годы.