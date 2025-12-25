Экс-футболист «Краснодара» Сигурдссон оценил шансы кубанского клуба в борьбе за чемпионство по итогам сезона

25 декабря 2025, 12:50

Рагнар Сигурдссон: «Краснодар» заслуживает второго чемпионства подряд

Фото: iStock/NiseriN

Бывший футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон в разговоре с «РБ Спорт» оценил шансы кубанского клуба в борьбе за чемпионство по итогам сезона.





По итогам первой части сезона-2025/26 команда занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 40 очков.





«Желаю "Краснодару" стать чемпионами, они заслуживают этого», — отметил Сигурдссон.