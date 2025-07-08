Спортсмен из Чехова Задков стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу
Сергей Задков из Чехова завоевал золото II открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу WPC/WPSO/WAO. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Спортсмен зафиксировал 200 кг в жиме лёжа без экипировки в категориях с допинг-контролем и без. Он также стал абсолютным чемпионом в обоих дивизионах. Ранее Задков установил мировой рекорд, подняв 280 кг в жиме лёжа на 10-м чемпионате мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 82,5 кг. Это принесло ему первое место и статус одного из мировых лидеров в этой дисциплине. Кроме того, он выиграл золото в категории до 82,5 кг в жиме лёжа в однослойной экипировке, установив рекорд», – отметили в пресс-службе.
Как рассказали в администрации, Сергей Задков успешно совмещает тренировки с семьёй. Он воспитывает троих детей, любит путешествовать.