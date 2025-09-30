Спортсмен из Щёлкова победил на 33-м международном турнире по киокусинкай
С 26 по 29 сентября в Новосибирске прошёл международный турнир по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова». В соревнованиях участвовали 1443 спортсмена из 16 стран и 33 регионов России, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.
Ученик 8-го класса школы №20 из Щёлково Игорь Твердов прошел шесть напряжённых поединков и занял 1-е место в своей весовой категории, став чемпионом. Кроме того, Игорь получил разряд «Кандидат в мастера спорта».
Киокусинкай — официальный вид спорта в России, созданный на основе одного из силовых стилей каратэ. Поединки проходят в полную силу с максимально разрешённым набором атакующих и защитных действий.
Турнир проходит уже в 33-й раз в память об Андрее Якутове — одном из первых спортсменов и тренеров, который стоял у истоков развития киокусинкай в Московской области.
Читайте также: