Спортсмен из Щёлкова победил на 33-м международном турнире по киокусинкай

30 сентября 2025, 14:50

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

С 26 по 29 сентября в Новосибирске прошёл международный турнир по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова». В соревнованиях участвовали 1443 спортсмена из 16 стран и 33 регионов России, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.