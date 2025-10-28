Спортсменка из Химок выиграла международный турнир по настольному теннису
Воспитанница химкинского Училища олимпийского резерва №3 Есения Широкова победила на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Dubai-2025. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Помимо золотой, подмосковная спортсменка завоевала и бронзовую награду соревнований.
«На высшую ступень пьедестала почёта Есения Широкова поднялась в одиночном разряде среди теннисисток до 20 лет. А третье место заняла в смешанном парном разряде, выступая в тандеме с Батором Раднаевым из Бурятии», — говорится в сообщении.Соревнования WTT Youth Contender Dubai-2025 проходили в Дубае с 20 по 25 октября. В составе российской команды выступали 25 спортсменов. Участие в турнире принимали также теннисисты из США, Индии, Кореи, Сингапура, Кении, Ливы и ряда других стран.