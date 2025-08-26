Юбилей празднует выдающийся дипломат, ректор МГИМО Анатолий Торкунов
26 августа 75-летний юбилей отмечет выдающийся специалист в сфере международных отношений и внешней политики Анатолий Торкунов.
Анатолий Васильевич родился 1950 году Москве. Он – дипломат, специалист по азиатским исследованиям и современной истории Кореи, общественный деятель, член президиума Совета при президенте России по науке и образованию, ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области, сопредседатель Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», член Коллегии МИДа России.
Торкунов окончил МГИМО в 1972 году. Изучал корейский и английский языки. Находился на дипломатической службе в Пхеньяне. С 1974-го занимал различные должности в МГИМО, в 1992 году был избран ректором вуза. В 2008-м стал академиком Российской академии наук.
Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена коренная модернизация учебного процесса. Появились новые кампусы и учебные корпуса, университет стал занимать высшие строчки мировых рейтингов. С 2015 года в его состав включили Одинцовский филиал, который готовит высококлассных специалистов различных направлений.
С 2017 года Анатолий Торкунов возглавляет Общественную палату Подмосковья, на заседаниях которой обсуждаются важные социальные и экономические проблемы региона, поддерживаются общественные инициативы.
Анатолий Васильевич отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, французским орденом Почётного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги».
Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2020 года Анатолию Торкунову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
