В подмосковном Наро-Фоминске продолжают капитальный ремонт школы № 5

01 декабря 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Наро-Фоминске на улице Профсоюзной, 9а продолжают капитальный ремонт средней школы № 5 с углублённым изучением отдельных предметов. Подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.





Работы ведут по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры и национальному проекту «Молодёжь и дети».





«В настоящее время на объекте работают 40 человек, 4 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает пресс-служба ведомства.