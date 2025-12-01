В подмосковном Наро-Фоминске продолжают капитальный ремонт школы № 5
В Наро-Фоминске на улице Профсоюзной, 9а продолжают капитальный ремонт средней школы № 5 с углублённым изучением отдельных предметов. Подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы ведут по госпрограмме капитального ремонта объектов социнфраструктуры и национальному проекту «Молодёжь и дети».
«В настоящее время на объекте работают 40 человек, 4 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает пресс-служба ведомства.В здании школы выполнят кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. А еще закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.
Открыть обновлённую школу планируют 1 сентября 2026 года.