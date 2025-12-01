В Электростали завершают ремонт учебно-производственных мастерских колледжа

01 декабря 2025, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в учебно-производственных мастерских Электростальского колледжа. В настоящее время готовность объекта составляет 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания, расположенного по адресу: улица Сталеваров, дом №19, составляет около 1,7 тыс. квадратных метров. Ремонт идёт в рамках областной госпрограммы за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте завершают устройство фасада и входной группы, ведется ремонт потолков и полов, электромонтажные и сантехнические работы, покраска стен, укладка плитки и монтаж слаботочных систем», — отметил глава Минстройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.