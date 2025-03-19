Спортсмены из Московской области завоевали три медали на соревнованиях по брейкингу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные брейкеры выиграли три медали на Всероссийских соревнованиях серии «Break Rumble», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. В активе спортсменов — три серебряные награды и одна бронзовая.
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