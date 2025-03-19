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Спортсмены из Московской области завоевали три медали на соревнованиях по брейкингу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные брейкеры выиграли три медали на Всероссийских соревнованиях серии «Break Rumble», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. В активе спортсменов — три серебряные награды и одна бронзовая.
Мирослав «Miracle» Чернов стал серебряным призером в категории «мужчины 19+» и занял третье место в баттлах среди юниоров 16–18 лет. В этой же возрастной группе второе место занял Борис «Boris» Кулешов.

Еще одну серебряную награду команде принесла Вероника «Serpente» Никишина, выступившая в категории «женщины 19+».

Всероссийский турнир по брейкингу проходил с 14 по 16 марта 2025 года в Архангельске. Серия «Break Rumble» включает шесть этапов, которые в этом году пройдут также в Пскове, Ялте, Казани, Хабаровске и Нижнем Новгороде.

Соревнования организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров
19 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Подмосковье в рамках расширения сети «Заряди авто» запустили в эксплуатацию ещё четыре электрозарядные станции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
ЭЗС расположены на территории магазинов розничной сети «Глобус» в городах Электросталь, Королёв, Климовск и Пушкино. Мощность станций – 150 кВт. Все они имеют три коннектора, что позволяет оперативно заряжать электромобиль и любой другой электротранспорт.

Электрозарядные станции установили в рамках реализации правительственной «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуют с 2016 года.
«Ежегодно мы наблюдаем в нашем регионе увеличение спроса на «зелёный» транспорт. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры. Рассматриваем развитие электротранспорта не только как содействие власти в открытии заправок, но и как целостную систему, в которую вовлечены автосалоны, станции техобслуживания и индустрия гостеприимства», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В министерстве назвали развитие электротранспортной инфраструктуры приоритетным направлением деятельности правительства региона, так как год от года в Подмосковье увеличивается спрос на электромобили.

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В Подмосковье состоится видеоконференция для производителей бакалеи
19 марта 2025, 13:00

Фото: istockphoto / Nopparat Promtha

26 марта Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями ООО Оператор «ЦРПТ» и национальной системы маркировки «Честный знак» проведёт видеоконференцию для производителей бакалейной продукции, зарегистрированных в регионе.
С 1 марта 2025 года в силу вступили новые требования, обязывающие производителей и продавцов бакалейной продукции регистрироваться в системе «Честный знак». Маркировка станет обязательной с 1 мая для закусок (чипсов, сухариков, гренок, начос, кукурузных палочек, хлебцев и попкорна) и с 1 июля — для соусов, специй, приправ, пряностей, сухих супов, бульонов и уксусов. Эти меры направлены на отслеживание движения продукции от производителя до магазина и выявление контрафакта.

Во время онлайн-семинара, который начнётся в 10:00, обсудят ключевые вопросы: подготовку к маркировке, работу в личном кабинете, этапы внедрения новых требований, технические решения и ответственность за нарушение правил. Участники получат полезную информацию, необходимую для соблюдения законодательства.

В министерстве подчеркнули, что для участия в видеоконференции требуется предварительная регистрация, пройти которую можно на специальном сайте.

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В Электростали откроют импортозамещающее производство одежды
19 марта 2025, 12:32

Фото: iStock / kzenon

Компания «Элтекстиль» создаст в Электростали современное импортозамещающее швейное производство. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Завод будет выпускать повседневную и спортивную одежду для мужчин и женщин. Его оснастят высокотехнологичным оборудованием. Проект предусматривает последующее расширение производственной линейки.
«Компания планирует инвестировать 85 млн рублей в развитие производства, которое заработает в 2028 году. Будет создано около 40 рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии станут ежегодно выпускать свыше 2 тыс. единиц текстильных и трикотажных изделий. В перспективе компания рассчитывает расширить ассортимент за счёт линейки детской одежды», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестор получил землю в аренду на льготных условиях.
«Реализовывать инвестпроект компания будет на предоставленном участке площадью 2,7 га. На нём разместят производственно-складское здание, а также производственное здание с бытовым комплексом», – рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Подобрать земельный участок в регионе под реализацию инвестпроекта можно на инвестиционной карте.

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#участок
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Клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышел в полуфинал чемпионата России
19 марта 2025, 12:13

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо»

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» впервые с 2015 года пробился в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В четвертьфинале подмосковные волейболистки встретились с московским «Динамо». По итогам двух противостояний счёт в серии был 1:1. Решающая игра прошла в столице. Подопечные Константина Ушакова разгромили соперниц – 3:0 (27:25, 25:23, 25:21).
«Заречье-Одинцово» – в полуфинале Суперлиги по итогам непростого трёхматчевого противостояния! В решающей встрече наши девушки одержали уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0», — написал в своем телеграм-канале министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В полуфинале подмосковный клуб сыграет с победителем регулярного чемпионата – казанским клубом «Динамо-Ак Барс». Первый матч состоится 22 марта в столице Татарстана.

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Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе
19 марта 2025, 12:03

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали дебоширку у торгового центра в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью стражи порядка прибыли по сигналу тревоги на охраняемый объект в микрорайоне Железнодорожный. Как выяснилось, внимание охранника неадекватным поведением привлекла пьяная неизвестная. Сначала гражданка громко кричала и нецензурно выражалась, а затем взяла мусорный бак и несколько раз ударила им по стеклянной входной двери», – рассказали в силовом ведомстве.
Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушительницу и доставили в полицию для разбирательства. Ею оказалась 35-летняя местная жительница. По факту ЧП проводится проверка.

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