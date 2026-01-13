Спортсмены из Подмосковья победили на этапе Кубка России по лыжному двоеборью
Представители Московской области Виталий Шаршавин и Арсений Хохлов заняли первое место на пятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходят в Нижнем Тагиле. Они стартовали 9 января и завершатся 14 числа.
«Воспитанники областного Центр олимпийских видов спорта Арсений Хохлов и Виталий Шаршавин, выступая в составе региональной сборной, одержали победу в прыжках с трамплина К-90 и командной гонке преследования на семь с половиной километров», — говорится в сообщении.Второе место заняли спортсмены из Свердловской области Алексей Цветков и Самир Мастиев, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись петербуржцы Николай Корин и Давид Ибрагимов.