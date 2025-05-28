Спортсмены из Подмосковья примут участие на международном турнире по пауэрлифтингу

Шесть тяжелоатлетов из Подмосковье поучаствуют на международном турнире по пауэрлифтингу
Шесть спортсменов из Подмосковья выступят на международном турнире по пауэрлифтингу «Кубок памяти Николая Каганского», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Регион представят: Андрей Сапожонков (Талдом), Максим Лухин (Серпухов), Иззатулло Мухамадов (Химки), Олег Лившиц (Старая Купавна), Дмитрий Жемаркин (Серпухов) и Анна Морозова (Воскресенск). Каждый из них будет соревноваться в одной из дисциплин турнира.
Соперниками подмосковных атлетов станут звезды мирового пауэрлифтинга: рекордсмен по жиму лежа Джулиус Мэддокс (355 кг), южноафриканец Колтон Энгельбрехт, установивший мировой рекорд в троеборье (1200 кг), а также американец Дэнни Григсби, способный выполнять становую тягу без экипировки весом до 487,5 кг.
Соревнования соберут спортсменов из России, Белоруссии, США, ЮАР, Польши, Венгрии, Ирана и других стран. Турнир пройдет в рамках масштабного спортивно-развлекательного фестиваля Pride Sport Fest, который состоится 12–13 июля на площадке VK Stadium в Москве.
Помимо выступлений атлетов, гостей фестиваля ждут армфайты, мастер-классы, встречи с известными блогерами и спортсменами, шоу-программа, интерактивные зоны и другие активности. Подробности — на официальной странице мероприятия.