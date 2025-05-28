Спортсмены из Подмосковья примут участие на международном турнире по пауэрлифтингу

28 мая 2025, 13:47

Шесть тяжелоатлетов из Подмосковье поучаствуют на международном турнире по пауэрлифтингу

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Шесть спортсменов из Подмосковья выступят на международном турнире по пауэрлифтингу «Кубок памяти Николая Каганского», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.