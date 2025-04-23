Спортсмены из Подмосковья завоевали 13 медалей на Кубке России по джиу-джитсу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке Росси по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2007 года рождения, такой результат вывел сборную региона на третье место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в дисциплине «борьба лёжа» поднялись подмосковные спортсмены Александр Макаров, выступавший в весовой категории 56 кг, Влада Бояхичева (весовая категория 70+), Радомира Останина (весовая категория 57 кг) и Анастасия Александрова (весовая категория 48 кг), а также Александр Шерстобитов и Дмитрий Варварин в категории «ката-парное», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали в «борьбе лёжа» Вероника Карахонова, Мария Раджабова и Георгий Кобин, а в «ката-парное» — дуэт Виктории Будариной и Виктора Черногора.
Бронзу в копилку сборной Подмосковья принесли Ксения Бушкова, Влада Бояхичева, Евгений Парахин и Алексей Мосалов.
Соревнования проводились в Рязани с 17 по 19 апреля, в них приняли участие около 250 спортсменов из 29 российских регионов.
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