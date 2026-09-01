Спортсмены из Подмосковья завоевали медали чемпионата России по велотреку
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 25 по 30 августа. В них приняли участие сильнейшие велосипедисты-паралимпийцы из 12 российских регионов.
«Три медали Подмосковью принесла Алина Пунина из Фрязина. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 500 метров, заняла второе место в дисциплине «велоспорт-трек» и показала третий результат на дистанции 3000 метров», — говорится в сообщении.Ещё одну бронзовую медаль получил Иван Ермаков из Электростали в заезде на 1000 метров.