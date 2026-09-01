Спортсмены из Подмосковья завоевали медали чемпионата России по велотреку

01 сентября 2026, 09:34

оригинал Иван Ермаков и Алина Пунина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 25 по 30 августа. В них приняли участие сильнейшие велосипедисты-паралимпийцы из 12 российских регионов.





«Три медали Подмосковью принесла Алина Пунина из Фрязина. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 500 метров, заняла второе место в дисциплине «велоспорт-трек» и показала третий результат на дистанции 3000 метров», — говорится в сообщении.