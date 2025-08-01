Радченко: Жерсон должен прибавлять, играть на 50% в РПЛ не получится

01 августа 2025, 17:00

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко оценил первые матчи полузащитника Жерсона Сантоса в составе петербургского клуба.





По его словам, которые приводит «РБ Спорт», несмотря на то, что бразилец опытный футболист, он должен повышать уровень своей игры.

«Приезжать и играть на 50 процентов, получится или не получится — так нельзя. Нужно бегать, потому что за Жерсона были заплачены довольно большие деньги. <…> Жерсону нужно прибавлять, все от него ждут большего по тем минутам, что он провел», — заявил Радченко.