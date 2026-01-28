Спортсмены-любители помогли убрать снег из хоккейной коробки в Красноармейске
Помощь коммунальщикам Красноармейска в расчистке хоккейной коробке от снега оказали участники клуба «Здоровье», передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.
За несколько дней снегопада сугробы на хоккейном поле достигли высоты 70 сантиметров.
Олег рассказал, что на этой площадке играют не только в хоккей, но и в зимний футбол. Игру планировали провести в ближайшие выходные, поэтому активист решил принять участие в уборке. Он добавил, что к нему присоединятся и другие члены спортивного движения.«Основную работу выполняет трактор, а процесс координирует активист «Здоровья» Олег Фетисов. Он и сам не стоит в стороне, а убирает снег лопатой», — говорится в сообщении.
Клуб «Здоровье» существует уже более 30 лет. Сейчас в нём состоят 25 человек в возрасте от 12 лет.