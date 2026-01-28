Достижения.рф

Спортсмены-любители помогли убрать снег из хоккейной коробки в Красноармейске

оригинал Фото: Екатерина Мелкозёрова

Помощь коммунальщикам Красноармейска в расчистке хоккейной коробке от снега оказали участники клуба «Здоровье», передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.



За несколько дней снегопада сугробы на хоккейном поле достигли высоты 70 сантиметров.

«Основную работу выполняет трактор, а процесс координирует активист «Здоровья» Олег Фетисов. Он и сам не стоит в стороне, а убирает снег лопатой», — говорится в сообщении.
Олег рассказал, что на этой площадке играют не только в хоккей, но и в зимний футбол. Игру планировали провести в ближайшие выходные, поэтому активист решил принять участие в уборке. Он добавил, что к нему присоединятся и другие члены спортивного движения.

Клуб «Здоровье» существует уже более 30 лет. Сейчас в нём состоят 25 человек в возрасте от 12 лет.
