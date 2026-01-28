Коммунальщики Жуковского перешли на круглосуточную уборку снега
Коммунальные службы городского округа Жуковский круглосуточно расчищают территории, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Снег убирают как с помощью машин, так и вручную. К этой работе привлекли дополнительные силы.
«В приоритете уборка и обработка от наледи дорог общего пользования, подъездов к социальным объектам, тротуаров и остановок общественного транспорта», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.Ведётся также расчистка межквартальных проездов, дворов, проездов к контейнерным площадкам и выходов из подъездов.
Андроник Пак отметил, что при необходимости план уборки корректируется и силы перебрасывают на участок, нуждающийся в первоочередной обработке.