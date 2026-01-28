Коммунальщики Жуковского перешли на круглосуточную уборку снега

28 января 2026, 12:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Коммунальные службы городского округа Жуковский круглосуточно расчищают территории, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Снег убирают как с помощью машин, так и вручную. К этой работе привлекли дополнительные силы.





«В приоритете уборка и обработка от наледи дорог общего пользования, подъездов к социальным объектам, тротуаров и остановок общественного транспорта», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.