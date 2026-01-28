Достижения.рф

Коммунальщики Жуковского перешли на круглосуточную уборку снега

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Коммунальные службы городского округа Жуковский круглосуточно расчищают территории, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Снег убирают как с помощью машин, так и вручную. К этой работе привлекли дополнительные силы.

«В приоритете уборка и обработка от наледи дорог общего пользования, подъездов к социальным объектам, тротуаров и остановок общественного транспорта», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.
Ведётся также расчистка межквартальных проездов, дворов, проездов к контейнерным площадкам и выходов из подъездов.

Андроник Пак отметил, что при необходимости план уборки корректируется и силы перебрасывают на участок, нуждающийся в первоочередной обработке.
Лев Каштанов

