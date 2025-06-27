В Балашихе поймали поджигателя леса
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Балашихе 25-летнего местного жителя по подозрению в уничтожении лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник поджёг сухую траву рядом с лесом у коттеджного посёлка Купавушка-2. Из-за этого произошёл лесной пожар, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В огне погибло несколько берёз и получили повреждения сосны», — говорится в сообщении.Установить личность подозреваемого полицейские смогли благодаря записям с видеокамер системы «Безопасный регион». Молодого человека задержали по месту его проживания в микрорайоне Заря городского округа Балашиха. Он рассказал, что совершил поджог ради развлечения.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» и отпустили до суда под подписку о невыезде.