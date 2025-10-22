Спортсменка из Химок завоевала серебро на всероссийской велогонке
Софья Богуненко представила Химки на всероссийской велогонке Ural Gravel Race-2025 и завоевала серебряную медаль в соревнованиях среди женщин.
Велогонка проходила в формате gravel, что подразумевает заезды по гравийным и песчаным дорогам. Мероприятие состоялось на базе Шарташского лесопарка в Свердловской области.
«Каждое спортивное достижение — это результат колоссальной работы, силы воли и уверенности в себе. Наши спортсмены демонстрируют, что упорство и целеустремленность позволяют достигать высоких результатов и достойно представлять Химки на соревнованиях любого уровня», — сообщил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.В гонке участвовали спортсмены из различных городов России, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Серов, Челябинск, Пермь, Самару и Московскую область.
Ural Gravel Race-2025 стала первой официальной гонкой в Свердловской области в формате gravel, и с 2026 года эта дисциплина войдет в официальную спортивную программу России. В Химках активно развивают спорт: здесь регулярно проводятся соревнования, турниры и эстафеты, а воспитанники местных спортивных учреждений участвуют в мероприятиях как российского, так и международного уровня.