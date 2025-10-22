Спортсменка из Химок завоевала серебро на всероссийской велогонке

22 октября 2025, 16:25

Фото: Администрация Химки г.о.

Софья Богуненко представила Химки на всероссийской велогонке Ural Gravel Race-2025 и завоевала серебряную медаль в соревнованиях среди женщин.







Велогонка проходила в формате gravel, что подразумевает заезды по гравийным и песчаным дорогам. Мероприятие состоялось на базе Шарташского лесопарка в Свердловской области.

«Каждое спортивное достижение — это результат колоссальной работы, силы воли и уверенности в себе. Наши спортсмены демонстрируют, что упорство и целеустремленность позволяют достигать высоких результатов и достойно представлять Химки на соревнованиях любого уровня», — сообщил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.