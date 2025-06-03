Спортсменка из Лобни Рябова выиграла международный турнир по боксу
Юная спортсменка из Лобни Елизавета Рябова стала чемпионкой международного турнира по боксу MINSK OPEN памяти Владимира Ботвинника. Он состоялся в столице Белоруссии, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В соревнованиях участвовали боксёры в возрасте до 16 лет из России, Белоруссии, Бельгии, Казахстана и Узбекистана. В ходе состязаний Рябова уверено одержала три победы подряд и стала чемпионкой турнира. Кроме того, девушка подтвердила норматив кандидата в мастера спорта», – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, спортсменку готовил к соревнованиям тренер лобненского клуба единоборств «Храбрый мальчик» Антон Пивкин. Антон Сергеевич – победитель первого открытого турнира на Кубок главы города Лобня по ММА.