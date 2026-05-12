Полузащитник «Балтики» высказался о работе Талалаева

12 мая 2026, 16:36

Футболист Беликов: Талалаев заслуженно получил звание лучшего тренера сезона

Игрок калининградской «Балтики» Иван Беликов высоко оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева. Мнение он высказал после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).





По словам полузащитника, наставник заслуживает звания лучшего тренера по итогам сезона. Беликов подчеркнул, что Талалаеву удалось сплотить коллектив и вести борьбу за высокие места.





«Из таких игроков, как мы, сделать команду, которая до последнего момента претендовала на медали… Мало кто из тренеров, даже в чемпионских командах, смог бы так сделать», — цитирует Беликова Metaratings.ru.



