Полузащитник «Балтики» высказался о работе Талалаева

Футболист Беликов: Талалаев заслуженно получил звание лучшего тренера сезона
Игрок калининградской «Балтики» Иван Беликов высоко оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева. Мнение он высказал после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).
По словам полузащитника, наставник заслуживает звания лучшего тренера по итогам сезона. Беликов подчеркнул, что Талалаеву удалось сплотить коллектив и вести борьбу за высокие места.
«Из таких игроков, как мы, сделать команду, которая до последнего момента претендовала на медали… Мало кто из тренеров, даже в чемпионских командах, смог бы так сделать», — цитирует Беликова Metaratings.ru.На текущий момент «Балтика» после 29 матчей занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков. В заключительном туре чемпионата калининградцы 17 мая примут московское «Динамо». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.