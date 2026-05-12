В Подмосковье запустили сбор гуманитарной помощи для детей

12 мая 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

«Волонтёры Подмосковья» и активисты «Движения Первых» запустили в рамках областного гуманитарного проекта «Доброе дело» специальную акцию в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих на приграничных и новых территориях России, будет проходить с 12 по 17 мая в 86 постоянных волонтёрских пунктах и во всех школах региона.





«Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, не только в будни, но и создавать атмосферу праздника в особенные дни. В рамках проекта «Доброе дело» мы регулярно проводим тематические сборы: к Новому году, к 23 февраля, к началу учебного года. День защиты детей не стал исключением», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.