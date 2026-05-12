В Подмосковье запустили сбор гуманитарной помощи для детей
«Волонтёры Подмосковья» и активисты «Движения Первых» запустили в рамках областного гуманитарного проекта «Доброе дело» специальную акцию в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих на приграничных и новых территориях России, будет проходить с 12 по 17 мая в 86 постоянных волонтёрских пунктах и во всех школах региона.
«Мы стараемся поддерживать тех, кто в этом нуждается, не только в будни, но и создавать атмосферу праздника в особенные дни. В рамках проекта «Доброе дело» мы регулярно проводим тематические сборы: к Новому году, к 23 февраля, к началу учебного года. День защиты детей не стал исключением», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Присоединиться к проекту могут все желающие. В пункты сбора можно приносить детские книжки, игрушки, развивающие и настольные игры, товары для творчества и канцтовары, раскраски, новую детскую одежду и спортивный инвентарь.
Всё собранное отвезут в Региональный распределительный центр в Одинцове, где волонтёры рассортируют груз и подготовят его к отправке.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров, включающий страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, консультирование по ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.