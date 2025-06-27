Спортсменка из Московской области стала вице-чемпионкой России по вольной борьбе

Алина Шевченко из подмосковного Егорьевска стала серебряным призёром чемпионата России по вольной борьбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
21-летняя спортсменка, ранее побеждавшая на первенствах мира и Европы, выступала в весовой категории до 68 кг. В четвертьфинале она одолела москвичку Карину Евстратову, а в полуфинале — Ани Махмудян из Рязанской области. В финальной схватке Шевченко уступила представительнице Красноярского края Ханум Велиевой.
«Я должна была обязательно выигрывать, потому что мама нервничает, надо было побеждать. Она мне всегда говорит, чтобы я побеждала, и уходит куда-то, не смотрит мои схватки, волнуется. Поэтому всегда надо стремиться к золотой медали. Но тут, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — поделилась спортсменка.
Соревнования проходят с 24 по 28 июня в Москве. Более 500 участников борются за места в национальной сборной, которая в сентябре представит страну на чемпионате мира в Хорватии.
Турнир проводится в рамках госпрограммы «Спорт России».