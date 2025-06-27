Спортсменка из Московской области стала вице-чемпионкой России по вольной борьбе

27 июня 2025, 15:49

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Алина Шевченко из подмосковного Егорьевска стала серебряным призёром чемпионата России по вольной борьбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





21-летняя спортсменка, ранее побеждавшая на первенствах мира и Европы, выступала в весовой категории до 68 кг. В четвертьфинале она одолела москвичку Карину Евстратову, а в полуфинале — Ани Махмудян из Рязанской области. В финальной схватке Шевченко уступила представительнице Красноярского края Ханум Велиевой.





«Я должна была обязательно выигрывать, потому что мама нервничает, надо было побеждать. Она мне всегда говорит, чтобы я побеждала, и уходит куда-то, не смотрит мои схватки, волнуется. Поэтому всегда надо стремиться к золотой медали. Но тут, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — поделилась спортсменка.

Соревнования проходят с 24 по 28 июня в Москве. Более 500 участников борются за места в национальной сборной, которая в сентябре представит страну на чемпионате мира в Хорватии.

​ Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области



Турнир проводится в рамках госпрограммы «Спорт России».