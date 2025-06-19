Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзу на международном турнире по тхэквондо

19 июня 2025, 10:17

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Милана Бекулова стала бронзовым призёром международного турнира по тхэквондо «World Taekwondo Grand Prix Challenge», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.