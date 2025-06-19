Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзу на международном турнире по тхэквондо

Спортсменка из Подмосковья Милана Бекулова стала бронзовым призёром международного турнира по тхэквондо «World Taekwondo Grand Prix Challenge», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Выступая в весовой категории до 49 кг, Бекулова, представляющая Одинцово, одержала уверенную победу в поединке за третье место над соперницей из Китайского Тайбэя Ин Сюань Хуан. Благодаря активным атакам и точным ударам ногами в голову она обеспечила себе место на пьедестале.
Золотую и серебряную медали в этой категории завоевали спортсменки из Тайваня и Казахстана.
Турнир, проходивший с 13 по 15 июня в Шарлотт (США), стал первым этапом отбора на Гран-при Рима 2026 года. В соревнованиях приняли участие более 350 тхэквондистов из 44 стран. Впервые формат турнира позволил участвовать всем спортсменам, вне зависимости от положения в олимпийском рейтинге.