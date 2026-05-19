Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер победили на турнире в Риме

19 мая 2026, 13:54

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Теннисистки из Московской области 19-летняя Мирра Андреева и 22-летняя Диана Шнайдер заняли первое место на международном турнире по теннису категории WTA 1000 в Риме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Представительницы Подмосковья завоевали золотую медаль в парном разряде.



