Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер победили на турнире в Риме
Теннисистки из Московской области 19-летняя Мирра Андреева и 22-летняя Диана Шнайдер заняли первое место на международном турнире по теннису категории WTA 1000 в Риме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Представительницы Подмосковья завоевали золотую медаль в парном разряде.
Турнир категории WTA 1000 проходил с 4 по 17 мая. Призовой фонд соревнований составил более 7,2 миллиона евро.«В полуфинале Андреева и Шнайдер одержали победу над дуэтом американки Джессики Пегулы и австралийки Сторм Хантер, а в финале оказались сильнее тандема Николь Меликар-Мартинес из США и Кристины Букши из Испании», — говорится в сообщении.
