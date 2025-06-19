В Серпухове стартовал дворовый спортивный проект «Здоровое Отечество»

19 июня 2025, 10:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Движение «Здоровое Отечество» дало старт летнему проекту «А у нас во дворе — Здоровое Отечество!», направленному на организацию активного досуга для жителей городского округа Серпухов. Официальное открытие состоялось при участии депутата Совета депутатов, чемпиона мира по боксу и амбассадора движения Фёдора Чудинова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Проект включает еженедельные турниры и мастер-классы, которые проходят прямо во дворах города, превращая их в спортивные площадки и центры общения для всех возрастов. Основное внимание уделяется адаптивным играм, доступным людям с разным уровнем физической подготовки.





«Проект "А у нас во дворе — Здоровое Отечество!" — это замечательная инициатива, которая позволяет привлечь детей, подростков и их родителей к активному досугу, укрепить семейные связи и познакомить с новыми интересными играми. Спорт и здоровый образ жизни должны быть доступны каждому, и этот проект делает шаг в этом направлении», — отметил Фёдор Чудинов.

Соревнования проходят в разных форматах: семейные, парные и индивидуальные, с упором на развитие моторики, логики, меткости и координации. Участников ждут не только спортивные активности, но и мастер-классы от профессиональных тренеров и спортсменов, а также призы и грамоты.

​ Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов



Руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников подчеркнул, что проект ориентирован на широкую аудиторию и призван стать площадкой для общения и укрепления здоровья. Куратор инициативы — активист движения Андрей Кобыленко.

Жители, желающие пригласить проект в свой двор, могут связаться с организаторами по телефонам:+7 (916) 406-81-53 (Андрей Кобыленко)+7 (953) 507-03-71 (Сергей Ситников).

