Стрелки из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России
Одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золотую медаль команде Подмосковья принёс Сергей Труфанов из Наро-Фоминска.
«Сергей стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров». В финале он победил спортсмена из Крыма. А третье место в этой дисциплине занял ещё один представитель Московской области — Владимир Комаров из посёлка Селятино», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевало подмосковное трио юношей — Вадим Комаров, Александр Костенко и Артём Швецов — в дисциплине «пистолет пневматический, десять метров». А их земляки — Сергей Труфанов, Вадим Селютин и Иван Крыльцов — выиграли бронзу.
Третье место также занял тандем Вадима Комарова и Ангелины Глазковой и команда девушек в составе Ангелины Глазковой, Анны Топорковой и Валерии Калачёвой.