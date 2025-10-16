Стрелки из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

16 октября 2025, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Золотую медаль команде Подмосковья принёс Сергей Труфанов из Наро-Фоминска.





«Сергей стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров». В финале он победил спортсмена из Крыма. А третье место в этой дисциплине занял ещё один представитель Московской области — Владимир Комаров из посёлка Селятино», — говорится в сообщении.