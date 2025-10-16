Суд в Европе впервые признал отстранение российских спортсменов дискриминацией

16 октября 2025, 17:29

Спортивный арбитражный суд признал дискриминацией отстранение спортсменов из РФ

Фото: iStock/Zolnierek

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые в истории признал, что отстранение российских спортсменов по национальному признаку является дискриминацией. Такое решение вынесли по иску Федерации настольного тенниса России.