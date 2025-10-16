Суд в Европе впервые признал отстранение российских спортсменов дискриминацией
Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые в истории признал, что отстранение российских спортсменов по национальному признаку является дискриминацией. Такое решение вынесли по иску Федерации настольного тенниса России.
РФ оспаривала решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) заблокировать участие российских и белорусских спортсменов. В иске заявлялось, что запрет несправедлив, предвзят и основан на неприязни именно по национальному признаку.
CAS признал, что такая мера была непропорциональной, так как в ходе экспертизы специалисты не рассмотрели менее ограничительные альтернативы, например, выступление под нейтральным флагом.
Таким образом, суд впервые официально зафиксировал факт дискриминации российских спортсменов в международном спорте.
