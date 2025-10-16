Студент Раменского колледжа завоевал серебро на конкурсе профмастерства ЦФО

16 октября 2025, 17:55

Четверокурсник Раменского колледжа Рубен Акопян завоевал серебряную медаль на конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сервисных отрядов Центрального федерального округа. Соревнования проходили в Тамбове с 10 по 12 октября в рамках IX Слёта и Спартакиады студенческих отрядов ЦФО.

Рубен Акопян (Фото: Администрация Раменский г.о.)



Рубен, обучающийся по специальности «Поварское и кондитерское дело», представлял Московскую область в категории «Поварское дело». Конкурс нацелен на выявление профессиональных навыков и оценку качества подготовки будущих специалистов в сфере гостеприимства.Подготовку к этому значимому региональному мероприятию Рубену обеспечили преподаватели колледжа А.Н. Арбузов и О.Н. Шабалина. Благодаря их усилиям и собственным профессиональным умениям Рубен смог занять почётное второе место среди участников из всего Центрального федерального округа.