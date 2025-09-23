Спортсменка из Пушкинского округа выиграла бронзу на турнире по дзюдо в Москве
21 сентября в Москве прошёл турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта Малика Мухаметшина. Воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского округа показали высокий уровень подготовки, отметили в местной Администрации.
На татами вышли более 1100 юных спортсменов в возрасте до 15 лет из Москвы, Подмосковья и других регионов страны. В том числе из Ленинградской области, Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы, Курска, Иваново, Брянска, Ростова-на-Дону, Калуги, Екатеринбурга, Белгорода, Тюмени, Пензы и Астрахани.
На турнире отметили Александру Чаброву из Московской области. Несмотря на проигрыш по очкам, в напряжённой борьбе на последних секундах она провела эффектный бросок через бедро, который принес ей победу и бронзовую медаль.
