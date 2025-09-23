Спортсменка из Пушкинского округа выиграла бронзу на турнире по дзюдо в Москве

23 сентября 2025, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

21 сентября в Москве прошёл турнир по дзюдо, посвящённый памяти заслуженного мастера спорта Малика Мухаметшина. Воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского округа показали высокий уровень подготовки, отметили в местной Администрации.