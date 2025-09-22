Юношеская сборная России по футзалу разгромила Иран в товарищеском матче
В Щёлкове прошла серия товарищеских игр по футзалу между Россией и Ираном для игроков не старше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В первом матче хозяева площадки уступили со счётом 2:3. Однако уже на следующий день они настроились на реванш и разгромили гостей – 5:1.
«Невероятную игру продемонстрировал Арсений Дроздов, трижды поражавший цель. А точку в противостоянии поставил красивый удар Матвея Курбанова. Лишь за четыре минуты до конца встречи гости смогли изменить счёт стараниями Мохаммада Нурози, но исход поединка был уже предрешён», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что этот гол престижа стал последним в матче.