Юношеская сборная России по футзалу разгромила Иран в товарищеском матче

22 сентября 2025, 18:28

Фото: пресс-служба г. о. Щёлково

В Щёлкове прошла серия товарищеских игр по футзалу между Россией и Ираном для игроков не старше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В первом матче хозяева площадки уступили со счётом 2:3. Однако уже на следующий день они настроились на реванш и разгромили гостей – 5:1.

«Невероятную игру продемонстрировал Арсений Дроздов, трижды поражавший цель. А точку в противостоянии поставил красивый удар Матвея Курбанова. Лишь за четыре минуты до конца встречи гости смогли изменить счёт стараниями Мохаммада Нурози, но исход поединка был уже предрешён», – рассказали в пресс-службе.