Быков объяснил, чем обернется отсутствие сборной России в ЧМ по хоккею

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что отсутствие национальной команды на чемпионате мира станет значительной утратой для турнира.
«Будет интересно наблюдать за ситуацией. Существует множество вопросов и ожиданий, смогут ли игроки НХЛ усилить свои сборные. Иногда кто-то пытается пробиться в узкий круг лидеров мирового хоккея. Тем не менее традиционные фавориты останутся на своих местах», — отметил Быков в интервью Metaratings.ru.
Он подчеркнул, что отсутствие сборной России станет большой потерей для турнира.
«Наша команда всегда вызывала интерес у болельщиков, а соперникам не хватит сильного оппонента в борьбе за медали. Сильные противники позволяют оценивать и сопоставлять уровень игры. Наша сборная всегда играла в зрелищный хоккей, что привлекало зрителей. Настоящий чемпион — это тот, кто побеждает сильных соперников», — добавил он.
Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.
Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон 2024/25. В начале января глава IIHF Люк Тардиф заявил, что сборная России вернется на международные турниры только после завершения событий на Украине.
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