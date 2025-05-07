Форвард «Автомобилиста» Денежкин оценил сезон для команды

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Максим Денежкин дал оценку выступлению «Автомобилиста» в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Екатеринбурга занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда прекратила участие уже на первой стадии.
24-летний нападающий «Автомобилиста» признал, что у команды по ходу сезона произошел спад в игре. При этом хоккеист отметил прогресс у коллектива по сравнению с прошлым сезоном.
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24-летний нападающий «Автомобилиста» признал, что у команды по ходу сезона произошел спад в игре. При этом хоккеист отметил прогресс у коллектива по сравнению с прошлым сезоном.
«На мой взгляд, небольшие спады у нас были. Они выпали на декабрь. Думаю, что все команды, кроме «Локомотива», прошли этот регулярный чемпионат со спадами. Если сравнивать наш результат с прошлым сезоном, то мы набрали больше очков — это радует», — сказал форвард в интервью Metaratings.ru.Денежкин в нынешнем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал семь голевых передач.
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