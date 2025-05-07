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Форвард «Автомобилиста» Денежкин оценил сезон для команды

Хоккеист «Автомобилиста» Денежкин оценил игру команды в сезоне
Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

Максим Денежкин дал оценку выступлению «Автомобилиста» в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Екатеринбурга занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда прекратила участие уже на первой стадии.

24-летний нападающий «Автомобилиста» признал, что у команды по ходу сезона произошел спад в игре. При этом хоккеист отметил прогресс у коллектива по сравнению с прошлым сезоном.

«На мой взгляд, небольшие спады у нас были. Они выпали на декабрь. Думаю, что все команды, кроме «Локомотива», прошли этот регулярный чемпионат со спадами. Если сравнивать наш результат с прошлым сезоном, то мы набрали больше очков — это радует», — сказал форвард в интервью Metaratings.ru.
Денежкин в нынешнем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал семь голевых передач.

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Быков объяснил, чем обернется отсутствие сборной России в ЧМ по хоккею
Быков: отсутствие сборной России будет большой потерей для ЧМ по хоккею
07 мая 2025, 12:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что отсутствие национальной команды на чемпионате мира станет значительной утратой для турнира.
«Будет интересно наблюдать за ситуацией. Существует множество вопросов и ожиданий, смогут ли игроки НХЛ усилить свои сборные. Иногда кто-то пытается пробиться в узкий круг лидеров мирового хоккея. Тем не менее традиционные фавориты останутся на своих местах», — отметил Быков в интервью Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что отсутствие сборной России станет большой потерей для турнира.
«Наша команда всегда вызывала интерес у болельщиков, а соперникам не хватит сильного оппонента в борьбе за медали. Сильные противники позволяют оценивать и сопоставлять уровень игры. Наша сборная всегда играла в зрелищный хоккей, что привлекало зрителей. Настоящий чемпион — это тот, кто побеждает сильных соперников», — добавил он.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон 2024/25. В начале января глава IIHF Люк Тардиф заявил, что сборная России вернется на международные турниры только после завершения событий на Украине.

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Форвард «Динамо» Маухуб восстановился к матчу против «Спартака»
Нападающий «Динамо» Маухуб готов сыграть против «Спартака»
07 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto/NiseriN

Эль-Мехди Маухуб восстановился после травмы. Форвард московского «Динамо» готов сыграть против «Спартака» в рамках 28-го тура РПЛ.
Марокканец занимается в общей группе в преддверии дерби. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 11 мая на «ВТБ-Арене». За три тура до окончания чемпионата России «Спартак» находится на четвертой строчке в таблице. Команда Деяна Станковича уже потеряла шансы на чемпионство. «Красно-белые» максимум могут рассчитывать на второе итоговое место. «Динамо» расположилось на пятом месте. У клуба есть шансы финишировать в призовой тройке.

Маухуб выступает в России со старта нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

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Владимир Быстров объяснил, почему отказался от переезда в Англию
Экс-футболист Владимир Быстров рассказал, почему не захотел перейти в АПЛ
07 мая 2025, 10:16

Фото: istockphoto/FotografieLink

Владимир Быстров объяснил, почему он отказался от перехода в один из клубов Англии. Бывший полузащитник сборной России подтвердил, что у него была возможность продолжения карьеры в АПЛ.
По словам Владимира, он не хотел покидать Россию. Быстров отметил, что не смог бы отказаться от привычного уклада жизни.

«Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — сказал Быстров в интервью «РБ Спорт».
Быстров получил популярность, выступая за санкт-петербургский «Зенит». Позже он перешел в московский «Спартак», что было крайне негативно воспринято фанатами. Владимир семь раз включался в список 33 лучших игроков сезона. Он завершил карьеру в 2018-м году.

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Форвард «Трактора» Ткачёв назвал отличие Бенуа Гру от российских тренеров
Форвард «Трактора» Ткачёв: Российская тренерская школа — одна из лучших в мире
07 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился своим мнением о работе канадского тренера Бенуа Гру и оценил российскую тренерскую школу.
После того как «Трактор» одержал победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ над «Динамо» со счётом 4-1, команда готовится к финалу Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».

Ткачёв отметил в интервью Metaratings.ru, что не намерен раскрывать все секреты работы с Гру, так как команда ещё должна сыграть в финале. Когда его спросили о том, не удивляет ли его мнение, что канадский тренер чуть ли не дискредитировал российских специалистов, переиграв их без опыта работы в НХЛ, он выразил уверенность в высоком уровне российской тренерской школы. По его словам, российские тренеры являются одними из лучших в мире и составляют серьёзную конкуренцию канадцам и американцам. Ткачёв добавил, что ему повезло работать с многими российскими специалистами.

На вопрос о сравнении нынешнего «Трактора» с командой Валерия Белоусова, он отметил, что для этого нужно быть внутри коллектива. Ткачёв подчеркнул, что у команды сейчас есть отличный шанс, и они намерены его использовать. Напомним, первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2025 между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 13 мая в 19:00 по московскому времени, и в этом сезоне определится новый обладатель Кубка Гагарина.

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Максим Деменко: Порадуюсь за Гусева, если его оставят в «Динамо»

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Максим Деменко: Порадуюсь за Гусева, если его оставят в «Динамо»
07 мая 2025, 10:03

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок московского «Спартака» и ныне футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о перспективах Ролана Гусева остаться на посту главного тренера «Динамо» после сезона 2024/2025.
В интервью «РБ Спорт» он заявил, что российские специалисты не уступают в профессионализме зарубежным тренерам.

«Есть ли у Гусева шансы стать полноценным главным тренером клуба? Я считаю, что российским тренерам нужно доверять больше, и я надеюсь, что иностранцы не будут обижаться на это. Наши специалисты ничем не уступают зарубежным тренерам, которые обычно приходят в РПЛ. В данный момент в «Динамо» обсуждают кандидатуру Слуцкого, и это тоже был бы интересный вариант. Было бы любопытно увидеть его снова в РПЛ. Но если Гусев останется, я буду за него рад. Он хорошо знает команду и сможет довести сезон до конца без особых проблем. Ждем решения руководства «Динамо», — отметил Деменко.
На данный момент «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 50 очков.

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