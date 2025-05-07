Форвард «Динамо» Маухуб восстановился к матчу против «Спартака»

Эль-Мехди Маухуб восстановился после травмы. Форвард московского «Динамо» готов сыграть против «Спартака» в рамках 28-го тура РПЛ.
Марокканец занимается в общей группе в преддверии дерби. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 11 мая на «ВТБ-Арене». За три тура до окончания чемпионата России «Спартак» находится на четвертой строчке в таблице. Команда Деяна Станковича уже потеряла шансы на чемпионство. «Красно-белые» максимум могут рассчитывать на второе итоговое место. «Динамо» расположилось на пятом месте. У клуба есть шансы финишировать в призовой тройке.
Маухуб выступает в России со старта нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
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Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 11 мая на «ВТБ-Арене». За три тура до окончания чемпионата России «Спартак» находится на четвертой строчке в таблице. Команда Деяна Станковича уже потеряла шансы на чемпионство. «Красно-белые» максимум могут рассчитывать на второе итоговое место. «Динамо» расположилось на пятом месте. У клуба есть шансы финишировать в призовой тройке.
Маухуб выступает в России со старта нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
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