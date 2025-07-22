Спортсменки из Люберец завоевали медали всероссийского турнира по мас-рестлингу
Представительницы городского округа Люберцы завоевали золотую и бронзовую медали на Открытом всероссийском турнире по мас-рестлингу среди мужчин и женщин памяти Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на президента Федерации мас-рестлинга Московской области Евгения Петров.
Турнир проводился в столичном парке «Зарядье» и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Золотую награду завоевала люберчанка Вера Огонёк, бронзовую награду — её землячка Ольга Блюдова», — говорится в сообщении.Кроме того, бронзовую медаль выиграл ещё один подмосковный спортсмен — почётный президент Федерации мас-рестлинга Московской области Валерий Терешко.
Всего в соревнованиях приняли участие более 30 человек.