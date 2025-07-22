Газзаев оценил шансы «Балтики» в текущем сезоне РПЛ

22 июля 2025, 14:01

Газзаев: ФК «Балтика» может стать открытием текущего сезона РПЛ

Фото: iStock/matimix

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что калининградский футбольный клуб «Балтика» провёл достойную игру с «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





Напомним, что матч между «Балтикой» и «Динамо» завершился вничью — со счётом 1:1.

««Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с «Динамо», то может стать открытием этого сезона», — сказал Газзаев Metaratings.ru.