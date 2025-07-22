Газзаев оценил шансы «Балтики» в текущем сезоне РПЛ
Газзаев: ФК «Балтика» может стать открытием текущего сезона РПЛ
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что калининградский футбольный клуб «Балтика» провёл достойную игру с «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Напомним, что матч между «Балтикой» и «Динамо» завершился вничью — со счётом 1:1.
««Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с «Динамо», то может стать открытием этого сезона», — сказал Газзаев Metaratings.ru.В следующем туре РПЛ «Балтика» сыграет против «Спартака». Встреча команд состоится 26 июля в Москве, начало матча — в 15:00 по московскому времени.
Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин заявил, что команда имеет все шансы завоевать чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.