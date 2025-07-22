Пономарёв рассказал, как долго Акинфеев сможет выходить на поле

22 июля 2025, 14:38

Пономарёв: Акинфеев находится в отличной форме, он может продолжать играть

голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев может играть на высоком уровне ещё долгое время, поделился своим мнением бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв с изданием Metaratings.ru.





По его словам, футболист находится в отличной физической форме, есть реакция и чувство позиции, необходимые для вратаря.

«Он сам решит, когда заканчивать. <…> Он великолепно себя чувствует. <…> Игорь очень грамотно располагается на поле, руководит обороной. Пусть ещё порадует болельщиков», — сообщил Пономарёв.