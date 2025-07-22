Пономарёв рассказал, как долго Акинфеев сможет выходить на поле
Пономарёв: Акинфеев находится в отличной форме, он может продолжать играть
Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев может играть на высоком уровне ещё долгое время, поделился своим мнением бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв с изданием Metaratings.ru.
По его словам, футболист находится в отличной физической форме, есть реакция и чувство позиции, необходимые для вратаря.
«Он сам решит, когда заканчивать. <…> Он великолепно себя чувствует. <…> Игорь очень грамотно располагается на поле, руководит обороной. Пусть ещё порадует болельщиков», — сообщил Пономарёв.Напомним, что вся спортивная карьера Акинфеева прошла в команде ЦСКА. Футболист выступает за клуб с 2003 года. На счету голкипера 799 матчей, 334 из которых сыграны без пропущенных мячей.