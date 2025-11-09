Спортсменки из Московской области завоевали золото на турнире по фехтованию

09 ноября 2025, 15:43

Подмосковная сборная победила на Всероссийском турнире по фехтованию на саблях. Он проходил в баскетбольном центре «Химки». Соревнования объединили более 400 участников из 18 регионов России. На дорожки вышли юные спортсмены в возрасте до 15 лет, рассказали в Агентстве информационных систем общего пользования «Подмосковье».





По итогам турнира первое место среди девушек заняла команда Московской области. В её состав вошли Ксения Власова, Злата Волощенко, Кира Бойченко и Виктория Точенова. Второе место досталось сборной Новосибирска, третье — спортсменкам из Санкт-Петербурга.

Старший тренер женской сборной Подмосковья в возрасте до 15 лет Шамиль Муртазаев отметил, что доволен результатом соревнований.



«Подготовка шла более двух месяцев. Девочки проделали огромную работу, и результат — заслуженная награда. Среди них — многократные призёры всероссийских турниров, чемпионатов и кубков России», — поделился тренер.