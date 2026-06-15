Здоровье в парках Подмосковья проверили за выходные более 270 человек
275 человек прошли профилактический медицинский осмотр в парках Московской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Выездные медицинские бригады ведут приём в общественных местах в рамках сезонной областной акции «Проверь свое здоровье в парке».
«В прошедшие выходные медики работали в 21 парке. Возможностью проверить состояние здоровья воспользовались 275 человек. А всего с начала акции, стартовавшей в июне, профосмотры в мобильных пунктах прошли почти 750 человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Акция проводится каждую неделю. Результаты осмотра поступают в личный кабинет пациентов на областном портале госуслуг «Здоровье». При выявлении патологий людей направляют на дополнительные обследования.