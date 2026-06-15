Здоровье в парках Подмосковья проверили за выходные более 270 человек

15 июня 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

275 человек прошли профилактический медицинский осмотр в парках Московской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Выездные медицинские бригады ведут приём в общественных местах в рамках сезонной областной акции «Проверь свое здоровье в парке».





«В прошедшие выходные медики работали в 21 парке. Возможностью проверить состояние здоровья воспользовались 275 человек. А всего с начала акции, стартовавшей в июне, профосмотры в мобильных пунктах прошли почти 750 человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.