В Подмосковье с начала года оштрафовали более 30 тысяч безбилетников

26 октября 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 30 тысяч штрафов за безбилетный проезд в автобусах компании «Мострансавто» выписали контролёры с начала текущего года — на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Размер штрафа с 18 мая 2026 года составляет пять тысяч рублей.





«Проверки соблюдения правил оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья проводятся регулярно. Они помогают выявлять нарушения и поддерживать порядок при осуществлении пассажирских перевозок», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.