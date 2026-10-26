В Подмосковье с начала года оштрафовали более 30 тысяч безбилетников
Свыше 30 тысяч штрафов за безбилетный проезд в автобусах компании «Мострансавто» выписали контролёры с начала текущего года — на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Размер штрафа с 18 мая 2026 года составляет пять тысяч рублей.
«Проверки соблюдения правил оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья проводятся регулярно. Они помогают выявлять нарушения и поддерживать порядок при осуществлении пассажирских перевозок», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Больше всего «зайцев» контролёры поймали на маршруте №21, связывающем микрорайон Южный в Лобне с Шереметьево. Там с начала года выписали 3 616 штрафов. Второе место антирейтинга занял №367 «Константиново — Москва (метро «Домодедовская»)», где составили 2 229 постановлений. А замыкает топ-3 маршрут №1 «Красная Поляна —Текстильная ул. — ст. Лобня» с 1 169 выписанными штрафами.