Спортсменки из Подмосковья взяли награды в финале Спартакиады по плаванию

31 июля 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Пензе с 27 по 31 июля. В них приняли участие 384 пловца из 57 российских регионов.





«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Варвара Демидова из Раменского по итогам заплыва на 50 метров брассом», — говорится в сообщении.