Спортсменки из Подмосковья взяли награды в финале Спартакиады по плаванию
Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Пензе с 27 по 31 июля. В них приняли участие 384 пловца из 57 российских регионов.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Варвара Демидова из Раменского по итогам заплыва на 50 метров брассом», — говорится в сообщении.А третье место заняла подмосковная команда в эстафете 4×100 метров вольным стилем в составе Дарьи Дрениной из Воскресенска, Дарьи Осиной из Балашихи, Евы Рысиной из Шатуры и Ксении Грековой из Воскресенска.