В парках Подольска установили камеры видеонаблюдения с ИИ
Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектам установили в трёх парках городского округа Подольск: лесопарке «Берёзки», парке имени Талалихина и в Детском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Умные камеры» проверяют качество уборки территорий и фиксирует такие проблемы, как аварийные деревья, сломанные скамейки или скопление мусора.
Система также считает количество посетителей, следит за их поведением и выявляет нарушителей. Кроме того, «умные камеры» замечают забытые в парках вещи и информируют о них руководство.«Нейросеть сравнивает актуальное изображение с эталонным и при выявлении недочётов отправляет данные подрядчикам — для исправления ситуации», — говорится в сообщении.