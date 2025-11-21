В парках Подольска установили камеры видеонаблюдения с ИИ

21 ноября 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектам установили в трёх парках городского округа Подольск: лесопарке «Берёзки», парке имени Талалихина и в Детском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





«Умные камеры» проверяют качество уборки территорий и фиксирует такие проблемы, как аварийные деревья, сломанные скамейки или скопление мусора.





«Нейросеть сравнивает актуальное изображение с эталонным и при выявлении недочётов отправляет данные подрядчикам — для исправления ситуации», — говорится в сообщении.





