В парках Подольска установили камеры видеонаблюдения с ИИ

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектам установили в трёх парках городского округа Подольск: лесопарке «Берёзки», парке имени Талалихина и в Детском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Умные камеры» проверяют качество уборки территорий и фиксирует такие проблемы, как аварийные деревья, сломанные скамейки или скопление мусора.

«Нейросеть сравнивает актуальное изображение с эталонным и при выявлении недочётов отправляет данные подрядчикам — для исправления ситуации», — говорится в сообщении.
Система также считает количество посетителей, следит за их поведением и выявляет нарушителей. Кроме того, «умные камеры» замечают забытые в парках вещи и информируют о них руководство.

Лев Каштанов

