В Казахстане прервали свадьбу ради серии пенальти между «Кайратом» и «Селтиком»

27 августа 2025, 16:43

Фото: iStock/Rost-9D

В Казахстане гости прервали свадьбу ради просмотра серии пенальти между «Кайратом» из Алматы и шотландским «Селтиком». Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».