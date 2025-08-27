В Казахстане прервали свадьбу ради серии пенальти между «Кайратом» и «Селтиком»
В Казахстане гости прервали свадьбу ради просмотра серии пенальти между «Кайратом» из Алматы и шотландским «Селтиком». Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».
Футбольный матч состоялся накануне. Победа казахской команды позволила ей впервые в истории выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. За этим наблюдали десятки гостей свадьбы, которые вывели трансляцию игры на большой экран.
Данный матч позволил команде заработать свыше 18 миллионов евро. По оценке Transfermarkt, стоимость всего состава «Кайрата» составляет 12,45 миллионов. Самым же дорогим игроком команды является 17-летний Дастан Сатпаев, которого уже выкупил лондонский «Челси», но оставил в родной команде, чтобы набраться опыта. Стоимость юного игрока около 1,8 миллионов евро.
Читайте также: