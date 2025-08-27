Губерниев считает, что судьба Карпина как тренера решится по итогам матчей «Динамо»

27 августа 2025, 17:15

Губерниев: ближайшие 5–7 матчей «Динамо» могут стать решающими для Карпина

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram* / @guberniev_dmitry)

Известный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина в стартовых турах текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





Российский специалист, которому 56 лет, был назначен главным тренером бело-голубых 13 июня 2025 года. С тех пор команда провела восемь матчей: одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.



Губерниев отметил, что ситуация вокруг Карпина — «очень интересная история». По его словам, тренер сейчас находится в переломной точке своей карьеры.

Он сравнил Карпина с «витязем на распутье»: если тот сумеет добиться результата с текущим составом «Динамо», то сможет доказать свой тренерский уровень. Однако если этого не произойдёт, ситуация для него может обернуться не лучшим образом.





«Потому что "Динамо" — это витрина, и у Карпина полный карт-бланш. Получается, что от ближайших пяти-семи матчей зависит большая тренерская карьера Карпина», — подчеркнул Губерниев в беседе с Metaratings.ru.