Спортсменки из Подмосковья завевали три медали чемпионата России по ММА
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Алёна Самоцупова из Дмитровского округа, выступавшая в весовой категории 61,2 кг. В финале она одержала победу над спортсменкой из Москвы. А сестра Алёны Мария Самоцупова выиграла серебряную медаль в весовой категории до 52,2 кг. В финальной схватке Мария уступила представительнице Челябинской области Ангелине Клиновой», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль завоевала Александра Степакова из Королёва, также выступавшая в весовой категории до 52,2 кг.
Такой результат обеспечил женской подмосковной сборной втрое место в общекомандном зачёте турнира.