В забеге в Клину приняли участие более 400 человек

02 июня 2025, 16:45

оригинал Фото: пресс-служба г.о. Клин

Свыше 400 участников — как любителей, так и профессионалов — собрал легкоатлетический забег в Клину, который состоялся 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





