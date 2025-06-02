В забеге в Клину приняли участие более 400 человек
Свыше 400 участников — как любителей, так и профессионалов — собрал легкоатлетический забег в Клину, который состоялся 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В массовом забеге победил Кирилл Михалевский. Лучшими на полумарафонской дистанции стали Иван Буров и Анастасия Шаронова. Дистанцию в 14 км быстрее всех преодолели Леонид Леньков и Дарья Левина. А золото семикилометровой дистанции завоевали Дмитрий Хапёрских и Светлана Тарасова.«В забеге приняли участие клинские спортсмены, а также представители Химок, Солнечногорска, Дмитрова, Тулы, Зеленограда и Москвы. Для бегунов было подготовлено несколько дистанций: полумарафон (21,1 км), 14 километров и 7 километров. Кроме того, юным участникам мероприятия подготовили 800-метровую дистанцию», — говорится в сообщении.