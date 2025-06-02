Вячеслав Чанов оценил вклад Игоря Акинфеева в успех ЦСКА
Вячеслав Чанов заявил, что феномен Игоря Акинфеева в его таланте
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил вклад голкипера Игоря Акинфеева в успехи команды.
В минувшее воскресенье ЦСКА стал обладателем FONBET Кубка России, одержав победу в суперфинале с «Ростовом». Игорю Акинфееву удалось отразить один удар с одиннадцатиметровой отметки, а ещё одну попытку ростовчане не реализовали, поскольку попали в штангу. Для Акинфеева это 22-й трофей в карьере, после которого он стал самым титулованным футболистом России.
«Феномен Акинфеева – в его таланте. Он правильно тренируется, слушает и выполняет все указания тренера. Основное – это талант», – подчеркнул Чанов в беседе с «РБ Спорт».Также бывший тренер вратарей армейцев назвал хорошей новостью сообщение о том, что Акинфеев остаётся в ЦСКА ещё на один год.
Напомним, что в составе ЦСКА Игорь Акинфеев является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка РФ, семикратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка УЕФА.