В Подольске рассказали о ходе реконструкции хоккейной коробки
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Хоккейную коробку, расположенную на улице Энтузиастов в подольском микрорайоне Северный, обновляют. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Реконструкция объекта началась в апреле этого года. В настоящее время здесь завершён демонтаж старого покрытия и началась укладка нового асфальта. Скоро здесь установят хоккейную коробку размером 20 на 40 метров,», — говорится в сообщении.В рамках реконструкции будет построено два дополнительных помещения: раздевалка на 15 мест и хранилище для спортивного инвентаря, а также оборудования по уходу за спортивным объектом и для заливки льда.
Площадка будет оборудована бортами и защитной сеткой по периметру, что снизит риск травм при катании. А летом хоккейную коробку можно будет использовать как площадку для мини-футбола и различных спортивных мероприятий.