Участниками «Кубка Наций» по кёкусинкан стали более 2 тысяч спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 2 тысяч спортсменов приняли участие в «Кубке Наций» по кёкусинкан, который состоялся 9 марта во Дверце Ирины Винер в Лужниках, соревнования органиховал подмосковный клуб «Подольск-Додзё» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Кёкусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает смелость и силу духа, учит преодолевать трудности. (…) Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур», — говорилось в приветственном слове от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, которое зачитал на церемонии открытия зампред регионального правительства Вячеслав Духин.Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов напомнил, что турнир зародился в Подмосковье.
«В прошлом году этот турнир проходил в Чехове. Спасибо Союзу промышленников и предпринимателей «Иволга» – они стали инициаторами Кубка Наций и активно развивают кёкусинкай на территории региона», — отметил Дмитрий АбарёновОбщее число участников турнира превысило 2 тысячи человек, представляющих 26 стран и 41 российский регион, в том числе от Московской области на соревнованиях выступили 198 человек.
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